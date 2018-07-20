Цель – Крым: украинцы без проблем покупают паспорта в Интернете

Крымские пограничники разоблачили в пункте пропуска «Джанкой» гражданина Украины, который пытался проникнуть на полуостров по поддельному паспорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иностранец следовал по маршруту Херсон – Севастополь. В ходе проверки документов украинца у сотрудников пограничного контроля возникли сомнения в действительности предъявленного документа. Эксперты выяснили, что паспорт гостя недействителен и содержит признаки подделки, в частности переклеена фотокарточка владельца и изменены реквизиты.

Иностранец признался, что документ приобрел на одном из херсонских сайтов в сети Интернет за 3 тысячи гривен, что в рублевом эквиваленте чуть более 7 тысяч.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы». Теперь нарушителю грозить до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 20.07.18

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