«Крышеватель» из крымского ГИБДД пойдет под суд

В Ялте будут судить экс-сотрудника ГИБДД за взятку в 90 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе и феврале текущего года обвиняемый получил более 90 тысяч рублей от гражданина РФ за непривлечение к административной ответственности и за общее покровительство.

Теперь в отношении «покровителя» возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Получение должностным лицом взятки в значительном размере».

В ходе расследования была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 20.07.18

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