Хмельные реки: в Коктебеле будут искать истину в вине

В Коктебеле открывается II эногастрономический фестиваль «In vino veritas».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы обещают весьма насыщенную трехдневную программу: с самого утра и до позднего вечера гостей ждут различные дегустации, мастер-классы и конкурсы. Первый из них пройдет еще до официального открытия – виноделы, сомелье и эксперты будут оценивать розовое вино. Примечательно, что состав жюри исключительно женский. Как объясняют в оргкомитете, «розе – это лёгкий напиток, и его должен оценивать именно прекрасный пол».

А вот в винном матче «Белые против красных» примут участие и мужчины. Эксперты будут дегустировать белые и красные вина исключительно в черных бокалах. Считается, что цвет вина сильно влияет на восприятие аромата человеком. Пробуя вино в чёрном бокале, дегустаторы могут принять красное вино за белое, а белое – за красное

Второй день фестиваля «In Vino Veritas» начнется с винной эстафеты. В

7 утра участники, поделенные на команды, начнут забег от дома русского поэта, художника и литературного критика Максимилиана Волошина до Холма Юнге. Организаторы уверены, что пробежав по таким историческим местам, помимо физического совершенствования, участники смогут обогатиться и духовно. Кстати, в роли

эстафетной палочки выступит бутылка вина.

Кроме того, в программе запланированы народная дегустация «Лучшее вино до 500 рублей», винное казино, винные шашки и мастер-класс от крымских художников «Картины вином» и винный симпозиум.

«В прошлом году на фестивале было выпито 75 тысяч литров вина. В этом году мы приготовили в три раза больше», – рассказали РИА «Новый День» в оргкомитете.

Состав участников также увеличился. В 2017-м в Коктебель приехали 15 хозяйств, а в этом – уже 60. 13 из них (10 крупных и 3 небольших) – это гости из Ростовской области и Кубани. И это только виноделы, в том числе и гость из Сербии.

Однако на фестивальной площадке будут и фермеры, и сыровары, и много других мастеров. На гастрономических мастер-классах будет сделан особый упор. В тренде кухня народов Крыма, Кавказа и Средиземноморья. К примеру, гостей обещают научить готовить настоящий греческий салат.

Отметим, что по данным аналитиков агентства «Турстат», «In Vino Veritas» уже попал в топ-5 самых интересных туристических событий в России в предстоящие выходные, возглавив рейтинг, составленный основе анализа информации о популярности у туристов фестивалей и событий. Поэтому в оргкомитете не сомневаются, что прошлогодний результат в 8 тысяч посетителей будет превзойден.

Коктебель, Галия Шакирова

Коктебель. Другие новости 20.07.18

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