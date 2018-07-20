На Украине в ДТП с маршруткой погибли 11 человек

На Украине маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 11 человек, в том числе ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня в 10 часов 45 минут по местному времени в селе Глыбочица на 127-м км трассы Киев – Чоп (Житомирская область): пассажирский Mercedes Sprinter , ехавший из Киева в Ровно, врезался в большегруз DAF, стоявший на обочине.

Водитель маршрутки и 10 пассажиров погибли в результате аварии, еще 10 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Житомира.

Житомир, Платон Ефимчук

Житомир. Другие новости 20.07.18

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