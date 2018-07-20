Путина попросили повлиять на судьбу команды сейнера «Норд»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила президента России Владимира Путина оказать содействие в освобождении моряков крымского сейнера «Норд».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Москалькова надеется, что Путин обсудит вопрос по освобождению россиян с президентом Украины Петром Порошенко во время ближайшего разговора. По словам омбудсмена, она надеется на то, что после диалога лидер сопредельного государства даст личное указание органам власти и справедливость будет восстановлена. «Я уже обратилась и надеюсь, что, когда между президентами будет контакт, они обсудят эту тему», – цитирует РИА «Новости» Москалькову.

Между тем, пока неизвестно, когда именно состоится беседа и даст ли разговор какие-то плоды. В то же время экипаж «Норда» не выпускают из Украины, несмотря на то, что власти «Незалежной» заявляют: моряки свободны и их якобы никто не держит.

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря.

Тем не менее, капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Срок досудебного расследования по его делу продлили до сентября. Остальному экипажу вернули российские паспорта и заявили, что их никто не задерживает, но реально покинуть территорию Украины они не могут.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 20.07.18

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