Свои теперь оказались чужими? Администрация Симферополя решила снести аптеку и пивную

Симферопольская администрация подтвердила обещание Совмина снести объекты самовольного строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько дней назад Совмин принял решение о сносе нескольких зданий, признанных самовольными строениями. Упоминались многоэтажки в Алуште, поселках Ялты, два объекта в Симферополе.

Теперь намерения снести упомянутые в «черном списке» самострои подтвердила и мэрия Симферополя. Опубликованы ее соответствующие постановления.

Первый объект – четыре деревянных сруба рядом с Симферопольским водохранилищем («в районе спасательной станции», как уточняется в постановлении). Срубы принадлежат ООО «ИЛС Крым», на его учредителе числится еще несколько предприятий, связанных со спасением на водах и водными видами спорта. Интересно, что в 2015 году, при прежнем мэре, он же вошел в состав Координационного совета по развитию физической культуры и спорта при главе администрации города Симферополя.

Адрес другого объекта, подлежащего сносу, – улица Тренёва, 1к. Но это не знаменитый «Куб», который власть обещает снести еще с весны 2014 года, как можно было бы подумать. Речь в постановлении горадминистрации идет о другом самовольно построенном объекте капитального строительства – одноэтажном нежилом здании, где расположены аптека и точка по реализации пива, площадью приблизительно 123,5 кв.м, принадлежащем ООО «Амага».

Эти заведения находятся, как указывает администрация, «в границах зоны территорий общего пользования в границах коридоров красных линий (объектов автомобильного транспорта)». То есть мешают транспорту, который обслуживает, в частности, и «Куб».

По данным базы ЕГРЮЛ, владельцами здания, подлежащего сносу, являются человек, чьи фамилия и отчество совпадают с аналогичными данными бывшего мэра города, ныне покойного. Мэр приходился тестем нынешнему главе горсовета. Фамилия второго из хозяев совпадает с фамилией бывшего высокого милицейского чина.

Их фирма, видимо, знала лучшие времена: она действовала с 2003 года, главным ее занятием является управление собственным недвижимым имуществом и деятельность ресторанов.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.07.18

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