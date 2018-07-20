Купить квартиру, чтобы не работать: кого в России кормят метры

Жители Крыма могут прокормить себя, просто сдавая в аренду свою недвижимость. Правда, не все.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», портал «Мир квартир» проанализировал, в каких городах выгоднее всего иметь дополнительную жилую недвижимость. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Севастополь и Симферополь. На 4 месте Сочи. В этих городах пассивный доход о сдачи недвижимости внаем получился самый высокий – чтобы не умереть от голода, до достаточно отдать в аренду одну комнату.

Жители 30 крупных городов, включая Москва, Владивосток, Тюмень и Краснодар, могут обеспечить себе прожиточный минимум, сдавая внаем однокомнатную квартиру. В Мурманске, Томске, Нижнем Тагиле и еще 28 городах с этой же целью придется сдавать «двушку», а, например, в Якутске или Кургане – «трешку».

В исследовании отмечается, что постепенно разрыв между средней арендной ставкой и прожиточным минимумом в крупных городах увеличивается.

«По сравнению с прошлым годом в 19 городах стоимость жизни поднялась существенней, чем стоимость аренды, – отметил генеральный директор портала «Мир Квартир» Павел Луценко. – Если летом 2017-го в «трешке» нуждались лишь рантье Мурманска, то сегодня это уже четыре города. Количество городов, где пришла пора сменить «однушку» на «двушку», достигло 15. Если эта тенденция получит развитие, владельцам однокомнатных квартир в любом городе России придется искать дополнительный заработок».

Добавим, что в пятерку городов с дешевыми съемными квартирами вошли Курск, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил и Чебоксары.

Москва. Другие новости 20.07.18

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