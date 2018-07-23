«Не достроен и очень опасен»: Украина не знает, что делать с Крымским мостом

Россия подложила Украине очередную свинью в виде Крымского моста: что с ним делать совершенно не понятно. Об этом заявил экс-вице-премьер полуострова, депутат Верховной Рады Андрей Сенченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат, известный своим одиозными заявлениями, считает новый транспортный переход объектом очень большой техногенной опасности, уверяя, что при его строительстве, которое еще продолжается, «нарушено все».

Власти Украины собираются провести экспертизу Крымского моста, чтобы найти подтверждение этому заявлению и обратиться к странам Черноморского бассейна с призывом помочь защитить Азовское море от экологической катастрофы (читай – запретить эксплуатацию моста).

Каким образом можно обследовать объект, находящийся на чужой территории, и запретить его использование, Сенченко не уточняет, как и то, что Украина будет делать с мостом, если вернет себе Крым:

«Украине он (мост – прим. НД) не нужен, его эксплуатация дорого стоит, а ее снос будет стоить еще больше», – заявил Сенченко.

Напомним, ранее он требовал, чтобы жители Крыма и Донбасса покаялись перед Украиной, а также угрожал отправить за решетку каждого третьего крымчанина.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.07.18

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