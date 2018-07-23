Украина угрожает СМИ, вещающим в Крыму

Украина грозит России новыми санкциями: на этот раз гнев «Незалежной» вызвали средства массовой информации, вещающие в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с СБУ, министерствами юстиции, иностранных дел и информационной политики разрабатывают проект ограничений для медиа-ресурсов.

«Мы собрали всю информацию, где в Крыму говорят российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это 500 страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам», – заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.

Напомним, украинские санкции в первую очередь заключаются в том, чтобы заблокировать доступ к активам юридических и физических лиц, попавших в «черный список». На сегодняшний день в украинский Black list включены около 2 тысяч физических и 800 юридических лиц.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.07.18

«Не достроен и очень опасен»: Украина не знает, что делать с Крымским мостом. / Купаться нельзя: в Ялте резко выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. / Купить квартиру, чтобы не работать: кого в России кормят метры. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»