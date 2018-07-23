«Жди меня» и попытка прорыва на угнанном авто: на крымской границе кипят страсти

Крымские пограничники обнаружили без вести пропавшего гражданина одной из стран СНГ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «пропажу» заприметили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Джанкой». В ходе проверки документов иностранца, прибывшего в Крым, выяснилось, что он объявлен в межгосударственный розыск, так как продолжительное время мужчина не выходил на связь с родственниками.

Вся собранная информация о госте была передана в полицию, инициатора розыска также уведомили о находке, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РК.

Также в Крым пытался прорваться еще один фигурант международного розыска: автомобиль Honda Рilot. Управлял иномаркой киевлянин, которого задержали по дороге на полуостров в украинском пункте пропуска «Каланчак». Известно, что автомобиль был украден в этом году в Киеве. Водитель и железный конь на полуостров не попали, а отправились в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 23.07.18

Украина угрожает СМИ, вещающим в Крыму. / «Не достроен и очень опасен»: Украина не знает, что делать с Крымским мостом. / Купаться нельзя: в Ялте резко выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»