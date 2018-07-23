Крым вырвали из лап Украины в Глобальном рейтинге рабства

Составители Глобального рейтинга рабства указали российскую принадлежность Крыма: на интерактивной карте, демонстрирующей современную ситуацию, полуостров выкрашен тем же цветом, что и РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россия занимает в рейтинге 64 место из 167. По версии составителей, на территории страны в рабстве находятся 794 тысячи человек.

Предполагаемая доля живущих в современном рабстве составляет 5,51 на тысячу населения. Индекс уязвимости – 51,62%.

Украина относится к группе стран с более тревожной ситуацией: предполагаемая доля живущих в современном рабстве там 6,41 на каждую тысячу жителей, индекс уязвимости – 54,38%.

В целом, в рейтинге распространения рабства «Незалежная» находится на 49 месте.

Лидирует в рейтинге Северная Корея, 167 место занимает Япония.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.07.18

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