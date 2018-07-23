«Это критическая точка»: Власти Севастополя дискриминируют многодетные семьи

Власти Севастополя игнорируют интересы многодетных семей города. Об этом заявили местные общественники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у севастопольских многодетных семей сложился ряд нерешенных проблем. Общественники отмечают, что за последние годы правительство предоставило всего 24 сертификата на покупку квартир, при том, что нуждаются в улучшении жилищных условиях более 4 тысяч семей. Кроме того, по словам руководителя общественной организации «Многодеток» Елены Величко, механизм отбора «счастливчиков» непрозрачен, а очередников, стоящих в очереди более 30 лет, отбросили на 500 пунктов ниже по списку.

Величко напоминает, что несколько лет местные власти не могли утвердить правила предоставления участков, а когда это все же случилось, Заксобрание ужесточило критерии для постановки на земельный учет. В итоге продолжительность нахождения в очереди выросла в два раза, а чиновникам позволили выделять участки «в чистом поле» без коммуникаций и инфраструктуры. По мнению Величко, последнее прямо противоречит всем нормам федеральных законов. Она утверждает, что некоторые очередники попросту вынуждены отказаться от «дара с барского плеча», так как строительство домов в столь удаленных от города районах они не потянут.

Кроме того, по информации Величко, у многодетных родителей регулярно возникают трудности с получением льгот на приобретение формы и канцтоваров для школьников, отсутствует бесплатное обеспечение медицинскими препаратами и много другое.

«Хотелось бы понять, почему проблемы многодетных семей в городе не рассматриваются, а, главное, не решаются властями комплексно. Почему депутаты ужесточают законы и не отстаивают права многодетных избирателей? Пока что, к сожалению, – одни вопросы», – рассказала РИА «Новый День» председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова. Она считает, что проблемы многодетных семей уже достигли критической точки, и для наведения порядка в этой сфере требуется политическая воля первого лица города – Дмитрия Овсянникова, который сам является главой многодетной семьи.

Еще одним выходом из ситуации, по мнению представительницы общественности, станет создание коллегиального совета, включающего руководителей всех ведомств, отвечающих за реализацию прав многодетных семей.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 23.07.18

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