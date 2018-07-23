В Крыму задержали «решал», прикрывавшихся Аксеновым

В Крыму задержали мошенников, «решавших» вопросы от имени главы правительства РК Сергея Аксенова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мошенники представлялись советниками Аксенова и вымогали крупные суммы у предпринимателей за оказание содействия в решении их проблем.

По словам главы Совета министров Республики, жертвы вымогателей вышли на него в социальной сети. «Люди обратились в Facebook, так как у них были претензии по ФЦП, и они не могли пробить определенные вещи. Они рассказали: люди, представившиеся «решалами», им заявили, что в Совете министров, в том числе со мной, легко смогут договориться по всем вопросам. Я их дальше перенаправил в правоохранительные органы», – рассказал Аксенов и добавил, что группа лиц, вымогавшая от его имени 5 миллионов рублей, позавчера была задержана с поличным. При этом он отметил, что «решалы» не являлись госслужащими, поэтому, скорее всего, уголовное дело в отношении злоумышленников будет возбуждено по статье «Мошенничество».

Аксенов отметил: это уже не первый инцидент за последнее время. И посоветовал всем, кто пострадал от действий жуликов, обращаться к нему лично.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.07.18

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