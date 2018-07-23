«Это Армагеддон»: на трассе Симферополь – Керчь сложилась критическая ситуация (ВИДЕО)

В разгар курортного сезона крымчанам и туристам приходится часами стоять в многокилометровой пробке на трассе Симферополь – Керчь. Самый проблемный участок – от поселка Приморский до Феодосии: здесь автомобили «ползут» буквально со скоростью черепах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов поручил ответственным службам разобраться с пробкой в течение недели.

«Мы определяли, какие сделать зоны, какие запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты, так как там есть ряд точек, где происходит скопление транспорта, включая железнодорожный переезд», – рассказал Аксенов и добавил, что завтра вице-премьер Виталий Нахлупин предоставит конкретный план, согласованный с ГИБДД. «В течение недели должны быть предприняты шаги, которые позволят разгрузить там ситуацию», – заключил Аксенов.

В пресс-службе ГИБДД Крыма, видимо, чтобы не «рассекречивать» планы по ликвидации пробки, упорно не отвечали на звонки. А вот крымчане более охотно комментируют многокилометровый затор и даже предлагают пути решения проблемы.

«Армагеддон. Автомобильная пробка, размер 22 километра. Ни аварий, ничего не было», –описывают сегодняшнюю ситуацию в социальной сети.

Автомобилистам предлагают ехать в объезд: «Поеду полями, лучше ходовку угробить, чем 5 часов в пробке стоять».

Очевидцы отмечают, что время в пути от Керчи до Симферополя составляет 6 -7 часов вместо обычных 4-х. И это еще считается, что повезло.

«Водители, в том числе, рейсовых автобусов, Приморский с Береговым просто по степям уже объезжают, но намертво встают в районе Зуи», – рассказывают крымчане.

Автолюбители сомневаются, что задачу смогут решить за неделю, считая, что от проблемы можно избавиться лишь, когда будет введена в эксплуатацию строящаяся трасса «Таврида».

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 23.07.18

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