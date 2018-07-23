Из застрявшего лифта в Симферополе можно будет выбраться быстрее

Из застрявшего лифта в Симферополе можно будет выбраться быстрее: 193 кабины свяжут с диспетчером.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас пассажиры, застрявшие в этих лифтах, могут сообщить диспетчеру о постигших их неприятностях только по мобильному телефону – кнопка связи не работает. «Люди к этому привыкли», – комментируют ситуацию в лифтовом хозяйстве МУП «Центральный жилсервис».

На днях подведены итоги конкурса на проведение работ по устройству диспетчеризации лифтов, возраст которых составляет от 4 до 44 лет. Теперь их подключат к диспетчерскому комплексу «Обь». В сравнительно новых лифтах есть электронный блок, который в критической ситуации сам «пригонит» лифт на первый этаж и откроет дверь. В старых кабинах придется ждать специалиста, которого теперь можно будет вызвать кнопкой.

Работа по диспетчеризации должна быть завершена до конца года. Возможно, она будет закончена гораздо раньше, потому что уже идет. «Крымская лифтовая компания» начала ее заранее, будучи уверена в своей победе: компания-конкурент принадлежит тем же людям, предложенное обеими фирмами снижение цены совпадает до копейки, окончательная цена услуги подключения составила 5 млн 787 тыс руб.

И диспетчерский комплекс, и услуги по подключению к нему «Центральный жилсервис» оплатит из собственных средств.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.07.18

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