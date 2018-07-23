Не пользуйтесь дырой в заборе: на Чауде запретили собирать осколки и ловить рыбу

Гражданскому населению до 31 октября закрыли вход на военный полигон Чауда. Официальное предупреждение опубликовала феодосийская администрация.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мыс Чауда является одной из оконечностей Феодосийской бухты. С 30 июля до конца октября на одноименном полигоне будут проводиться работы с применением авиационных средств поражения.
«С целью предотвращения несчастных случаев среди гражданского населения вход на территорию полигона запрещен!» – говорится в заявлении мэрии.
Для тех, кто запрета не понял, далее следует уточнение: в течение трех ближайших месяцев на территории полигона запрещено заниматься любимыми делами многих местных жителей и отдыхающих: нельзя собирать осколки бомб, снарядов, зажигательных баков, ракет и взрывателей, прикасаться к неразорвавшимся боеприпасам, косить траву, пасти скот, собирать грибы, ловить рыбу, охотиться.
Симферополь, Ольга Картошина
Симферополь. Другие новости 23.07.18
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