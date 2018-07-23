В ДНР готовили крупный теракт

Спецслужбы Донецкой народной Республики предотвратили теракт на трассе между ДНР и ЛНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 осколочно-фугасных снаряда нашли в километре от блокпоста ГАИ на трассе Харцызск – Шахтерск. Опасную находку обнаружили дорожники, убиравшие мусор.

«Диаметр каждого по 152 миллиметра. В каждом из них по шесть килограммов взрывчатки более мощной, чем тротил. К каждому из фугасных снарядов были подведены детонирующие шнуры. Заложены были фугасы в метре от дорожного полотна», – цитирует «Звезда» свой источник. Отмечается, что если бы снаряды сработали, то это бы привело к огромному количеству жертв. По оценкам экспертов, взрыв был бы настолько мощным, что воронка, достигала бы порядка 15 метров ширины.

Снаряды отправлены на экспертизу. Ведутся следственные действия.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 23.07.18

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