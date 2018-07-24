Двое крымских полицейских отправятся в колонию строго режима

Двое бывших сотрудников крымской полиции отправятся в колонию строго режима за получение взятки по предварительному сговору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказались оперуполномоченный отделения уголовного розыска и старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому району.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года полицейские выявили в действиях индивидуального предпринимателя административное правонарушение в сфере трудового законодательства и потребовали за непривлечение к административной ответственности взятку в размере 60 тысяч рублей. После передачи денег одному из сотрудников, обоих задержали.

Во время следствия выяснилось, что оперуполномоченный в феврале 2016 года при поступлении сообщения о тяжком преступлении применил насилие к заявителю с целью скрыть преступление от регистрации и учета. Кроме этого, в сентябре 2016 года он сфальсифицировал протокол допроса свидетеля по уголовному делу, находящемуся в производстве органа дознания.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 2,1 млн рублей. После отбывания наказания бывший оперуполномоченный не сможет занимать должности в системе правоохранительных органов еще в течение 5,5 лет.

Его подельник приговорен к лишению свободы на срок 7 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,1 млн рублей. Бывший старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции лишен права работать в правоохранительных органах в течение 4,5 лет после истчения срока заключения.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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