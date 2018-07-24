Бархатный сезон: составлен рейтинг самых дешевых направлений для отдыха в сентябре

В России составили рейтинг самых дешевых направлений для отдыха в сентябре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым стал лидером дешевого отдыха в первой половине июля, однако уже во второй половине месяца пропустил вперед Анапу.

По стоимости туров на август Крым опустился на третью позицию в рейтинге самых дешевых туров после Анапы и Греции. Расклад на первый месяц осени изменился незначительно.

Согласно анализу, проведенному специалистами сервиса путешествий OneTwoTrip, в сентябре выгоднее всего отдыхать все в той же Анапе: недельный туры на двоих с проживанием в отеле 3* без питания и вылетом из Москвы обойдется в 22 тысячи рублей.

На второе место вырвалась Болгария со стоимостью тура около 23 тысяч рублей. В Крыму минимальная стоимость недельного пребывания при аналогичных условиях зафиксирована на уровне 24 тысяч 600 рублей. Сочи остается на четвертом месте – 28 тысяч 800 рублей.

А вот Турция рискует утратить статус бюджетного курорта: в рейтинге дешевых направлений она пропустила вперед себя не только все российские курорты, но и греческий Крит, отмечает РИА «Новости».

Симферополь, Лиана Макоба

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