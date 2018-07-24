На Украине решили проверить всех госсулжащих Крыма на госизмену. Об этом заявила представитель прокуратуры несуществующей Автономной республики Крым Светлана Блудова.

Как уже сообщал «Новый День», в «Незалежной» периодически грозятся привлечь к ответственности крымчан – если не всех, то большую часть. На этот раз взялись за чиновников – их собираются обвинить в госизмене и подрывной деятельности.

«Мы проверяем причастность каждого лица именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности», – заявила Блудова, отметив, что уголовная ответственность не грозит сотрудникам МЧС, потому что они «помогают народу».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.07.18

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