Квартирная очередь в Крыму движется зигзагами: жилья до сих пор жду трое блокадников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные о жилищных условиях крымчан. Некоторые цифры, приведенные в сводках, могут вызвать удивление.

На конец 2017 года число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в получении жилья, составляло в Крыму 34 тыс человек. За год квартирная очередь уменьшилась на 912 пунктов, хотя, по статистике, жилье получили и улучшили жилищные условия только 417 из нуждавшихся семей.

Интересна и разбивка по категориям получивших жилье, приведенная Крымстатом. В Крыму живут 100 участников Великой Отечественной войны, которые все еще нуждаются в жилье: только пятеро ветеранов получили жилье в прошлом году.

Квартир в Крыму ждут трое жителей блокадного Ленинграда (в 2016 году их было двое), 226 ликвидаторов-чернобыльцев (12 обеспечены жильем).

В квартирной очереди стоят 1 тыс 224 многодетных семьи и 1 тыс 722 молодых Очередь двигается медленно: соответственно 17 и 11 квартир за год.

Изменений в судьбе ждут 868 детей-сирот (дождались 54).

Чиновники рапортовали о расселении ветхого и аварийного жилья, общее число нуждающихся уменьшилось на 63, однако в сводку счастливчиков попало только 22 семьи, а 652 продолжают ждать.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.07.18

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