Тайна советских военных едва не убила любителя острых ощущений

Попытка раскрыть тайны военно-морского флота СССР чуть не стоила жизни любителю экстрима. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, группа молодых людей отправилась исследовать заброшенный секретный командный пункт Черноморского флота СССР, известный так же как «Объект № 221», расположенный в скале на глубине 180 метров в окрестностях Балаклавы.

Один из участников экстремальной прогулки оступился и упал в шахту с высоты 10-12 метров. Спасатели эвакуировали пострадавшего с множественными переломами, черепно-мозговой травмой и повреждениями внутренних органов.

Отметим, что «Объект № 221» пользуется большой популярностью у диггеров, сталкеров и любителей техногена в силу своей уникальности и масштабности: самое крупное подземное сооружение на полуострове (общая площадь – 17 500 кв.м.), а также относительной доступностью не охраняется.

Запасной командный пункт начали строить в 80-е годы прошлого века. В экстренной ситуации здесь планировалось разместить все службы флота, поэтому на территории есть узел спутниковой связи, информационно-вычислительный центр, автономная система жизнеобеспечения – электростанция, ёмкости для воды и топлива, система вентиляции и регенерации воздуха, медпункт. Между выходами из объекта располагалась вертолетная площадка.

Внутренние помещения могли вместить сотни специалистов, связистов, обслуживающий персонал. Однако все работы прекратились в 1992 году, когда готовность составляла 90% (оставалось лишь подключить коммуникации). На многие годы он стал «кормушкой» для сборщиков металлолома и прочих полезных вещей, а в последнее время – источником экстрима для любителей острых ощущений, которые посещают его настолько регулярно, что даже составили собственные карты объекта.

Севастополь, Оксана Мурзина

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