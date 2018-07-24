Хитрее не придумаешь: Киев анонсировал теракты в Крыму, заранее обвинив Москву

На Украине распространяют информацию о готовящихся в российском Крыму терактах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Верховной рады Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны «Незалежной» Дмитрий Тымчук отчитался в социальной сети о готовящихся на полуострове терактах, которые приведут к огромному количеству жертв. По его информации, атаковать крымчан собираются в конце июля, либо же в начале августа.

В лучших традициях Киева Тымчук утверждает, что теракт устроят российские спецслужбы. Вероятно, понимая, что версия сомнительна, депутат из «Незалежной» придумал конспирологическое объяснение: свои провокации Москва спишет на украинские диверсионно-разведывательные группы и кровавую хунту.

Депутат продолжает запугивать своих подписчиков «ужасами» крымской жизни: критическая экономическая и экологическая ситуации, население Крыма регулярно притесняют силовики. «Кремль рассматривает вариант создания предпосылок введения более жесткого полицейского режима на полуострове и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области», – добавляет украинец на своей странице в Facebook.

Пользователи социальной сети анонсы Тымчука комментируют активно, подчеркивая, что РФ, в отличие от Украины, невыгодно устраивать террористические атаки, а материалы для «исповеди» украинского депутата – это, на самом деле, планы СБУ. Другие же язвят, отмечая, что Кремль до сих пор не напал на Украину, так как боится сильнейшую на планете армию «незалежных» воинов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.07.18

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