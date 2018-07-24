Плата за европейскую щедрость: на Украине подорожает питьевая вода

Стоимость питьевой воды на Украине вырастет из-за увеличения цены жидкого хлора.

Как сообщал «Новый День», единственный в стране производитель хлора – «ДнепрАзот», приостанавливал работу из-за высоких цен на газ для предприятий, которые были подняты по требованию Международного валютного фонда – как одно из условий дальнейшего кредитования. В итоге в июле подача воды в централизованную водопроводную сеть Украины была ограничена. После ряда переговоров производство химиката все же возобновили, однако его стоимость по сравнению с прошлым годом выросла в пять раз – до суммы 1 тысяча 600 долларов.

Чиновники поспешили списать подорожание питьевой воды на нерадивого производителя: «Не думаю, что «ДнепрАзот» вышел из этой ситуации с красивым лицом. Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя на Украине, за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2 –3% независимо от размера городов», – цитируют украинские СМИ вице-президента Ассоциации водоканалов Украины Ольгу Бабий.

По ее словам, чтобы в дальнейшем «ДнепрАзот» не оставался монополистом, ведутся переговоры с импортерами. Стоит отметить, что транспортировать европейский хлор весьма проблематично: это взрывоопасное вещество, на поставку которого необходимо оформить множество документов, а транспортировать его по украинским железным дорогам попросту опасно из-за низкого качества пути.

Пока живительная влага подорожает на несколько процентов, но эксперты не исключает, что это только начало: чтобы получить новый транш от МВФ в октябре, придется снова повышать цены на газ, вместе с которыми снова вырастет стоимость хлора, а затем и питьевой воды.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.07.18

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