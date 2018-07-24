Не расслабляться: в Крыму продлили экстренное предупреждение

Крым вновь накроют грозы, град и сильный ветер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове продлили экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют до конца суток 24 июля и в течение суток 25 июля сильные ливни и шквал до 18-23 м/с.

Такая погода продлится до конца недели.

«Неустойчивый характер погоды обусловлен областью пониженного атмосферного давления. Ожидаются локальные кратковременные дожди с грозами, возможен град. Умеренный северо-восточный ветер, местами усилится до 15 м/с. Температура воздуха составит: ночью 15°C …20°C, на побережье 21°C …26°C; днем 29°C …34°C, в горах 22°C …27°C со знаком «плюс»», – рассказали в крымском Гидрометцентре.

Отметим, что в июле текущего года экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявляли уже 11 раз, еще трижды крымские спасатели предупреждали о возможных наводнениях.

Симферополь, Оксана Мурзина

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