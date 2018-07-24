Знак в кустах: житель Севастополя получит компенсацию за ДТП

Севастопольскому автодору из-за знака-«невидимки» придется раскошелиться на 580 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так как дорожный знак «Уступи дорогу» был полностью закрыт ветвями деревьев, севастополец, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем, двигавшимся по главной дороге. Стоит отметить, что согласно требованиям ГОСТ, видимость дорожного знака должна быть не менее 100 метров. В итоге горожанин подал в суд на ГБУ «Севастопольский автодор» и потребовал возместить ущерб.

Суд постановил, что ответчик не обслуживал должным образом дорожные знаки, это и стало причиной ДТП. ГБУ обязали компенсировать истцу стоимость ремонта автомобиля и судебные расходы, которые составили в общей сложности 580 тысяч рублей.

Севавтодор попытался переложить вину за ДТП на управляющую компанию, которая занималась озеленением в районе аварии. Но судебная коллегия отклонила доводы ГБУ, в связи с тем, что управляющие компании не должны заниматься обслуживанием дорожных знаков, сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 24.07.18

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