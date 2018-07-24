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Вторник, 24 июля 2018, 18:09 мск

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Корь косит ряды украинцев, умирают дети

За прошедшую неделю корью заболели почти 900 жителей Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за шесть месяцев текущего года данным инфекционным заболеванием заразились около 27 тысяч жителей сопредельного государства: 10 тысяч 800 взрослых и 15 тысяч 892 ребенка. Больше всего заболевших в Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Заболевание не идет на спад: «За 29-ю неделю 2018 года корью заболели 882 человека – 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше, чем на предыдущей неделе», – говорится в сообщении министерства здравоохранения Украины. По данным ведомства, за прошедшую неделю от кори в Киевской области умер двухлетний ребенок. Всего с начала 2017 года от осложнений от данного заболевания умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.

Как сообщал «Новый День», медики связывают вспышку инфекционного заболевания на Украине с низким уровнем вакцинации среди детей. По данным ВОЗ, в Европе Украина заняла последнее место по уровню иммунизации. Самый низкий уровень вакцинации в Закарпатье. Но, несмотря на это, в «Незалежной» решили запретить использовать российскую вакцину «Приорикс», хотя другого аналогичного препарата в стране нет.

Стоит напомнить, корь является опасной вирусной инфекцией, которая ежегодно уносит жизни сотен тысяч людей по всему миру. Защититься от нее можно только при помощи прививки. В отличие от многих инфекционных заболеваний, при контакте непривитого с заболевшим человеком, корь развивается в 100% случаев.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.07.18

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