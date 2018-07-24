В Крыму стали меньше рожать

В Крыму продолжают фиксировать снижение рождаемости.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник департамента ЗАГС минюста Крыма Наталия Пельо, за первое полугодие 2018-го года на полуострове выдали 9 тысяч 499 свидетельств о рождении, что на 439 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом за январь-июнь текущего года в Крыму появились на свет 4 тысячи 830 мальчиков и 4 тысячи 669 девочек, 115 семей посетило «двойное счастье» и три – тройное.

Чаще всего родителями становятся симферопольцы – 3 тысячи новорожденных, евпаторийцы – 599 малышей, ялтинцы – 586 и керчане – 579 детей.

В Керченском городском ЗАГСе РИА «Новый День» рассказали, что за это время в городе на свет появились 292 мальчика и 287 девочек. «За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 618 записей актов о рождении», – добавили в ведомстве.

В Ялте за 6 месяцев прошлого года родилось 626 малышей. Показатели рождаемости в Симферополе находятся примерно на одном уровне.

Самыми распространенными именами для мальчиков стали Артем, Владимир, Александр, Дмитрий. Для девочек: Мария, Дарья, София, Анастасия.

Среди редких: Гамлет, Космос, Яр, Муза, Луна, Шакира, Сафие-гуль, Аэлита.

Как уже сообщал «Новый День», самым «урожайным» на полуострове был 2016-й год, когда на свет появились 23 тысячи 265 новых крымчан. В 2017-й году в Крыму родилось чуть более 20 тысяч детей.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 24.07.18

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