ВСУ укомплектуют осужденными и душевнобольными

Украинским военнослужащим, участвующим в боевых действиях в Донбассе, не платят зарплату. А в ближайшее время войска усилят людьми с психическими проблемами и уголовниками. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ВСУ назревают акции протеста: зарплату украинским военнослужащим в Донбассе задерживают на 2 месяца. По словам Безсонова, военнослужащие массово отказываются выполнять приказы командования.

При этом в зоне боевых действий отмечена катастрофическая нехватка младшего офицерского состава. Решить проблему предполагается за счет ускоренной подготовки офицеров: в течение 12 месяцев курсанты будут получать звание младшего лейтенанта и квалификацию «офицер управления тактического уровня».

По словам Безсонова, каких-либо ограничений при приеме на курсы нет – поступить могут и граждане с судимостью, и с психическими отклонениями.

«По окончании курсов это необученное «офицерское стадо» отправится в зону проведения оккупационной операции, где будет командовать рядовым и сержантским составом, – говорит Безсонов. – Однако в случае активизации боевых действий эти так называемые лейтенанты, не имея опыта и профессиональной подготовки, трусливо сбегут или поведут свой личный состав на убой».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.07.18

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