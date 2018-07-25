Блицкриг: на Украине придумали, как вернуть Крым по-быстрому

На Украине разработали план действий по возвращению Крыма. Срок исполнения – декабрь 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал в соцсетях документ, согласно которому полуостров должен быть реинтегрирован в составе Украины в течение ближайших полутора лет.

«Это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе под названием: «План неотложных мероприятий по противодействию российской агрессии со временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018-2019 годы», размещенном на 38 страницах. Это следует из того, что в третьем абзаце начала самого документа написано, что «конечный срок выполнения мероприятий Плана составляет декабрь 2019 года». План разработан, одобрен и поддержан лично постоянным представителем президента Порошенко в Крыму Борисом Бабиным», – пишет Журавко.

Среди первоочередных задач: размещение не менее десяти информационных материалов относительно поддержки сбора доказательной базы в межгосударственных заявлениях Украины в ЕСПЧ, размещение не менее пяти информационных материалов по поддержке сбора доказательной базы по вопросам ведения процессов по заявлениям Украины в Международный уголовный суд, проведение не менее 20 тематических мероприятий по вопросам Крыма в рамках работы всех конференций, форумов и симпозиумов, посвященных экономическому, социальному, финансовому, гуманитарному измерениям.

«В задаче 1.4. указано: «Обеспечение взаимодействия по осуществлению по заявлению Украины в трибунал по морскому праву», – продолжает Журавко. – Получается, что Украина берется закошмарить Российскую Федерацию в ее попытках обеспечить передвижение вокруг Крыма морских судов собственных портов приписки. Сомнительным является то, что хоть одно заявление будет подготовлено, а, тем более, рассмотрено по существу. Не будет же морской флот США пушками своих кораблей запугивать Россию, чтобы ее суда не плавали по Черному морю. Тем более Конвенция Монтре не позволяет США, чтобы даже ее два военных судна одновременно пребывали более трех недель в акватории Черного моря.

Уничтожив экономику Украины, представители власти бандеростана искренне желают сделать это же самое и в Крыму. Для этого в задаче 1.6. их сумасшедшего Плана содержится пугалка об «обеспечении подачи исков в международные арбитражи в пределах защиты инвестиций, которые были сделаны в Крыму до его оккупации». Выходит, что не собственники этих инвестиций полюбовно должны разруливать ситуацию на достижение позитивного результата, а государство-террорист, которым стала Украина, само будет чинить «решалово», как на бандитских разборках. Это дает повод думать, что в тех самых «международных арбитражах» сидит такой же криминал, какой и правит Украиной. Типа, везде свои люди.

Комментировать задачу 2.1., наверное, не нужно. Вот оно: «Формирование и деятельность международной платформы «Друзья де-оккупации Крыма». Команда этих «друзей» уже сформирована и о ней знает весь мир. В нее входят те страны, которые объявили санкции против России, за присоединение к ней Крыма. Как показало время, численность этой команды не только уменьшается, а и имеет устойчивую тенденцию к постоянному сокращению в численности. И сравнить эту «команду» можно с театром кукол Карабаса-Барабаса из сказки «Золотой ключик». Если бы не США с их кнутом угроз и санкций против своих же партнеров, то и клуб таких друзей-санкционеров и собрать было бы невозможно, да и разбежался бы он уже давно».

Особое внимание Журавко обращает на задачу 2.5.: «Взаимодействие с заинтересованными государствами по вопросу защиты прав иностранных граждан, коренных народов и национальных меньшинств, проживающих на ВОТ Украины в Крыму».

«Например, такое многочисленное меньшинство, как евреи Крыма, уже давно определились, куда в географическом и политическом масштабе входит Крым. В частности, во множестве информационных источниках мира указано, что Всемирный еврейский конгресс прошел с 16 по 22 ноября 2017 г. в Нью-Йорке (США) при участии свыше 5 тысяч руководителей еврейских общин, и раввин г. Севастополя и Крыма Биньямин Вольф сообщил, что был официально представлен на нем как раввин «российского Севастополя». Вот и выходит, что Всемирный Еврейский Конгресс признал Севастополь территорией России. Так как после этого контора Бабина будет взаимодействовать с тысячами евреями Крыма, руководство которых определилось с кем, и где они живут и работают.

Правда, в Крыму проживает еще многочисленная община крымских татар, – пишет Журавко. – Но она уже настолько быстро и фундаментально интегрировалась в политическую и экономическую систему Крыма и России, что для Украины осталась лишь жалкая кучка отщепенцев, которые, в силу необратимости своих криминальных поступков на территории Крыма и против Крыма и его населения уже с территории Украины, не могут вернуться на свою историческую родину». План утвержден, крымских татар используют в «мерах по освобождению Крыма», но при этом в само это освобождение авторы плана не верят, отмечает экс-депутат: «Так как в награду крымским татарам никто в Плане никакой автономии не обещает, как и в Херсонской области, в том числе. А почему не обещает? Да чтобы, в случае победы, не делиться самым ценным ресурсом и капиталом – землей Крыма и его ресурсами».

Для осуществления плана предполагается создать специальные военные формирования, но денег на это, по словам Журавко, в казне нет. «А это означает, что деньги опять киевская банда будет выбивать из предпринимателей, подтягивать так называемых «волонтеров». По месту размещения таких формирований, в той же Херсонской области, власть из Киева будет требовать обустройства казарм, инфраструктуры, обеспечения транспортом, питанием и обмундированием от местных органов власти, тех жителей, которые и так уже – больше, чем кто-либо в Украине – пострадали от разного рода блокад, особенно когда в 2015 года закрылись рынки сбыта сельхозпродукции в Крыму и на Донбассе».

Отмечая, что режим Порошенко любит «играть в войнушки» за счет народа, Журавко прогнозирует, что попытка реализовать хотя бы часть плана неминуемо вызовет активный протест даже у тех, кто сегодня пока пассивен и ни о чем не задумывается: «Все к этому стремительно идет».

Пользователи соцсетей опубликованный документ всерьез не восприняли: одни вспомнили, что перед президентскими выборами в 2014 году Порошенко обещал за 2 недели вернуть Донбасс, другие воспринимают подобные заявления исключительно как попытки расположить к себе электорат:

«Надо понимать так, что Порошенко со своим рейтингом обезжиренного кефира рассчитывает уверенно выиграть президентские выборы в Украине на следующий год».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.07.18

ВСУ укомплектуют осужденными и душевнобольными. / Депутат Рады: Пока Европа добивает Украину, Россия возрождается. / В Крыму стали меньше рожать. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»