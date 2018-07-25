Украина скандалит со Словакией из-за Крыма

Группа депутатов парламента Словакии намерена посетить Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4-дневный визит намечен на август. Организацией занимается независимый депутат Петер Марчек, свое участие официально подтвердила независимый депутат Мартина Шимковичова. Имена остальных участников поездки пока не раскрываются.

Посол Украины в Словакии Юрий Мушка потребовал отменить визит и пригрозил: если депутаты все-таки соберутся в Крым, им будет запрещен въезд на Украину.

Подобный тон возмутил словацких политиков. Cпикер Национального Совета Словакии Андрей Данко потребовал у Мушки извинений, представитель Министерства иностранных дел Словакии Петер Суско рекомендовал послу Украины высказывать свои мысли в стандартной дипломатической форме, избегая публичных заявлений.

А организатор поездки Петер Марчек заявил, что угрозы «Незалежной» его не пугают: «Посол Украины говорит, что запретит мне въезд на территорию Украины. Извините, разве так поступает дружелюбная страна?"

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.07.18

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