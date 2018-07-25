«Слышишь радио? А оно есть!» На Украине разгорелся скандал из-за вещания в Крыму (ИНФОГРАФИКА)

Заявления Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию и Министерства информационной политики Украины (МИП) о «покрытии сигналом» северной части Крыма не соответствуют действительности. Об этом свидетельствует мониторинг Crimean Human Rights Group, проведенный в июле 2018 года. Более того, часть приграничных украинских территорий покрывает российский сигнал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мониторинговая группа проверила работу 4-х украинских ФМ радиостанций, о запуске вещания которых на Крым в начале 2017 года сообщили в МИП.

Напомним, заявлялось, что с 17 марта 2017 года в селе Чонгар начала работу 150-метровая вышка, транслирующая 4 украинских радиостанции:

Украинское радио 100,7 FM, Мейдан 101,4 FM, Крым Реалии 105,9 FM, Херсон FM 107,8 FM.

Мониторы КПГ провели проверку работы этих радиостанций в районе КПВВ Каланчак и в 13 населенных пунктах на севере Крыма. Проверка осуществлялась с помощью FM приемников в автомагнитолах, а также с помощью аудиоплеера со встроенным FM приемником.

«Из всех населенных пунктов только на участке между Воинкой и Калиновкой удалось услышать в хорошем качестве сигнал «Украинского радио» на частоте 100,7 FM,– говорится в отчете. – Также в поселках Вишневка, Крепкое, Красноармейское и Воинка сигнал «Украинского радио» было слышно через обычный плеер. При этом автомобильная магнитола этот сигнал не принимала, а принимала сигнал подконтрольного российским властям радио «Спутник в Крыму».

Во всех остальных населенных пунктах вместо Украинского радио на частоте 100,7 FM вещает пророссийское радио «Спутник в Крыму».

На частоте 101,4 FM, на которую получило лицензию радио «Мейдан», в восьми из 13 населенных пунктов вещает пророссийское радио «Крым». В остальных поселках на этой частоте нет вещания.

На частоте радио «Крым Реалии» (105,9 FM) во всех исследованных населенных пунктах вещает крымское радио «Вести FM». И только в Армянске и четырех поселках Красноперекопского района (Красноармейское, Вишневка, Воинка, Крепкое) на этой частоте можно услышать одновременное вещание двух станций – украинской «Крым реалии» и пророссийской «Вести FM». При этом качество сигнала обеих станций плохое по причине наложения сигналов радиостанций на одну частоту.

На частоте, которую получила украинская станция «Херсон FM» (107,8 FM), в 11 населенных пунктах северного Крыма вещает пророссийское радио на крымскотатарском языке «Ватан Седасы». Только в Джанкое и частично в Красноперекопском районе на этой частоте также можно услышать сигнал радио «Херсон FM», но в очень плохом качестве. В селах Раздольном и Стерегущем на частоте 107,8 FM нет вещания».

Мониторинговая группа КПГ побывала и на границе с Крымом в районе пункта пропуска Каланчак со стороны полуострова. В этой части Крыма вещание украинских FM станций отсутствует. На всех исследованных частотах работают российские радиостанции.

Кроме того, на частоте 101,4 FM в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области вместо сигнала радио Мейдан слышен сигнал российского радио «Крым». Периодически радио «Крым» на этой же частоте можно услышать на подконтрольной Украине территории в районе Арабатской стрелки.

«Распространение радиоволн может меняться в зависимости от погодных условий, поэтому в разные дни в одних и тех же населенных пунктах можно слышать трансляцию разных станций, если они вещают на одной и той же частоте или на соседних частотах. При этом на разных радиоприемниках в одном и том же населенном пункте также можно услышать разные радиостанции. Однако преимущество обычно имеет та радиостанция, мощность передатчика которой больше, либо передающая радиовышка расположена ближе или в зоне прямой радиовидимости, – отмечается в докладе по итогам мониторинга. – При этом стоит отметить, что еще шесть месяцев назад качественный сигнал украинских радиостанций можно было слышать на территории всего северного Крыма».

Инфографика Crimean Human Rights Group

Опубликованный Crimean Human Rights Group отчет вызвал истеричную реакцию у члена Нацсовета по ТВ и радиовещанию Украины Сергея Костинского, который, как правило, и озвучивает победные реляции по «покорению телерадиоэфира Крыма».

«Вы ничем не помогли ни мне, ни вещателям. Все, кто хотят помочь, приходят и работают в одной команде, понимая все риски. И несут за это ответственность. А вы просто пиаритесь перед инвесторами, и вам не надо ни за что отвечать, – обрушился Костинский на авторов исследования. – Вы не знаете, сколько это стоит, вы не знаете, что такое радиочастотный ресурс и насколько трудно его находить для вещания, вы не знаете, что такое разрешительная система и насколько трудно ее упростить, вы не знаете, что такое привлекать к вещанию телеканалы и радиостанции, для которых эти территории не имеют коммерческого смысла. Вы не знаете, что такое работать без привлечения государственного финансирования. Вы ничего не знаете о нашей работе. Но вы сжигаете ее в один момент. Комсомольцы начинают предательство и ставят под угрозу весь проект. Вы хотите, чтобы вещатели отказывались работать в крымском направлении? Здравствуйте, вы сейчас очень много для этого сделали!»

«Заявления наших политиков о том, что в Крыму вещают украинские радиостанции, в то время когда они по факту там толком не вещают, гораздо сильнее бьют по рейтингам Украины в глазах крымчан, чем горькая, но правда», – парировали в Crimean Human Rights Group.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.07.18

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