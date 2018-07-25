В Крыму раздели и избили ребенка, засняв пытки на видео

В Симферопольском районе подростки в заброшенном здании избили 11-летнего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Гвардейское.

Конфликт начался с того, что 15-летний парень вымогал у мальчика 10 тысяч рублей. Однако ребенок отказался платить и обратился с просьбой к мимо проходящей женщине, которая вызвала полицию.

Буквально через несколько дней компания старшеклассников решила наказать «бунтаря»: мальчика затащили в заброшенный корпус детского сада, раздели догола, избивали и унижали, угрожали ножом, попутно снимая расправу на видео, которое после выложили в Интернет.

Пострадавший не рассказал родителям о случившемся. По словам матери, ссылку на видео ей прислали в социальной сети. «После увиденного хотелось устроить тоже самое с ними», – делится женщина. Однако победил здравый смысл, и родители обратились в полицию, а также в Следственный комитет. В настоящее время идет следствие, с мальчиком работает психолог, сообщает телеканал «Первый Крымский».

Инцидент активно обсуждают в виртуальном пространстве Крыма. Жестокость подростков подвергла в шок жителей полуострова. Одни комментаторы призывают устроить самосуд: «чтобы больше неповадно было», другие требуют отправить их в колонию: «Да чтобы срок был подольше..."

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.07.18

В одно касание: бесконтактные пластиковые карты входят в моду. / «Слышишь радио? А оно есть!» На Украине разгорелся скандал из-за вещания в Крыму (ИНФОГРАФИКА). / Бензин в Крыму значительно дороже, чем в Москве. ФАС требует снизить цены. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»