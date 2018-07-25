Две майнерши из Украины пытались прорваться в Крым

Две гражданки Украины пытались незаконно провезти в Крым устройства для генерации криптовалюты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщин с незадекларированным оборудованием для добычи криптовалюты задержали в автомобильном пункте пропуска «Армянск». Установки иностранки перевозили в ручной клади.

«Проведенная экспертиза установила, что выявленное у первой гражданки устройство является оборудованием, предназначенным исключительно для целей генерации криптовалюты- ASIC-майнер. Три металлических предмета, которые пыталась переместить через таможенную границу вторая гражданка, – устройства, способные обеспечить стабильную долгосрочную работу майнера», – сообщили в пресс-службе таможни Крыма и добавили, что данные приспособления подлежат обязательному декларированию.

В настоящее время в отношении иностранок возбуждены административные дела по статьям «Недекларирование» и «Несоблюдение запретов и ограничений».

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 25.07.18

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