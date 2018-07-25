Экс-министру обороны Украины предъявлено обвинение в терроризме

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко за призывы к осуществлению террористической деятельности в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начале июля 2014 года Гриценко в эфире украинского телеканала призывал взрывать поезда в Москве и Таганроге. Спустя несколько недель тогда еще действующий министр вновь выступил с аналогичным призывом.

За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении гражданина сопредельного государства были возбуждены уголовные дела, которые после объединили в одно производство, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, иностранные граждане, не проживающие в России, совершившие за ее пределами преступление, направленное против интересов РФ, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 25.07.18

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