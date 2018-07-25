Малый бизнес в Крыму игнорирует производство и интересуется заграницей

Малый бизнес в Крыму представлен, в основном торговцами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные о тои, чем занимаются индивидуальные предприниматели в Крыму – всего к 1 июля их насчитывалось чуть более 70 тысяч.

Основную массу, как и следовало ожидать, составляют хозяева торговых точек (зачастую они сами и стоят за прилавком) – 38 тысяч (54%). По данным того же Крымста, средняя зарплата в торговле составляет 21 тысячу рублей.

Следующая по численности категория – риелторы, их 6%, хотя их доходы, по статистике, не дотягивают и до зарплат торговцев.

Заметные цифры в общем числе демонстрируют предприниматели, работающие в гостиничном бизнесе и общепите, – 5,1% и транспортировке (хранении) – 4,7%.

Отдельно стоит сказать о сельском хозяйстве: глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Крыму 2 тыс 187 человек, и их число понемногу растет. Процент ИП, которые занимаются сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, составляет 4,8%. Зарплата там не дотягивает до 20 тыс.

Все остальные сферы для предпринимателей мало привлекательны.

При этом Крымстат отмечает, что растет число предпринимателей, имеющих иностранную собственность: их уже 1 тыс 359 человек.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.07.18

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