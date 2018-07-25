Севастополь обошел Ялту по росту цен на жилье

С началом туристического сезона в Ялте и Севастополе начали расти цены на аренду квадратных метров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом городу-герою удалось перехватить инициативу у курортной столицы Крыма.

По данным аналитиков портала недвижимости «Домофонд», в июне стоимость съемного жилья в Ялте поднялась на 7% по сравнению с маем. Однокомнатную квартиру в среднем предлагали за 22 тысячи 790 рублей в месяц, «двушку» – за 40 тысяч 748 рублей.

В Севастополе за аналогичный период цены подросли на 8% (20 тысяч 922 рубля и 29 тысяч 232 рубля соответственно).

При этом в сравнении с июнем прошлого года Ялта «просела» на 9%, а Севастополь, напротив, подрос на 3%.

Что касается продаваемых квадратных метров, то их средняя стоимость в Ялте выросла на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и сравнялась с показателями июня 2017-го года.

Однокомнатную квартиру можно было приобрести за 4 миллиона 396 тысяч 533 рубля, «двушку» – за 7 миллионов 531 тысячу 804 рубля.

Севастополь улучшил свои результаты на 1% в сравнении с маем и сразу на 4% к аналогичному периоду прошлого года (3 миллиона 318 тысяч 648 рублей и 4 миллиона 800 тысяч 573 рубля соответственно).

Напомним, что затяжное падение цен на съемное жилье в Ялте началось с июля прошлого года, когда они внезапно в разгар сезона просели сразу на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. В августе падение составило 15% к июлю, а в сентябре еще 7% к августовским результатам. Снижение продолжалось до конца года, когда цены стабилизировались.

Крымская столица теряет квартиросъемщиков и неохотно, но корректирует сезонный ценник ( -1% к маю, 0% к июню 2017-го года). Снять «однушку» в июне можно было за 21 тысячу 811 рублей, «двушку» – за 29 тысяч 033 рубля).

При этом по сравнению с прошлым июнем растет стоимость жилья, выставленного на продажу, – плюс 6%. Впрочем, за последние два месяца цены на покупку не изменились – 2 миллиона 708 тысяч 046 рублей и 3 миллиона 694 тысячи 056 рублей соответственно).

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 25.07.18

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