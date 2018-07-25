На Украине собираются организовать тотальную блокаду Крыма

На Украине требуют организовать тотальную блокаду Крыма и жестко наказывать всех иностранцев, игнорирующих требования «Незалежной». Такое заявление прозвучало на координационном совещании правоохранительных органов не существующей Автономной республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурор АРК Гюндуз Мамедов выразил возмущение, что в Крым летают самолеты, в порты полуострова заходят суда, а иностранцы спокойно посещают всевозможные мероприятия.

«Я неоднократно подчеркивал необходимость использования институтов специального досудебного расследования и механизмов международно-правового сотрудничества... Да, у нас созданы реестры, которые ежедневно пополняются нарушителями украинского законодательства, но я требую реальных шагов для привлечения виновных лиц к ответственности, – заявил Мамедов. – Я повторю слова президента Украины Петра Порошенко: мы должны сделать Крым неподъемным для страны-оккупанта. Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры – это непременно ускорит этот процесс».

«Не нужно ждать, когда в средствах массовой информации появится та или иная информация, что очередное судно зашло Крым, чтобы положить это в основу своего рапорта о выявленном преступлении, – подхватил слова начальника заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный. – Нужно самостоятельно выявлять такие факты и быть готовыми к принятию мгновенных мер в отношении правонарушителей, то есть всегда быть на шаг впереди».

Как сотрудники ведомств, работающих в Киеве, должны отслеживать, что происходит на территории другого государства, он не уточнил.

А Мамедов выразил недовольство тем, что его подчиненные не торопятся привлекать к ответственности даже крымчан, не говоря уже об иностранцах:

«За небольшой период времени прокуратура в суды направила почти сотню обвинительных актов за совершение государственной измены. Однако подавляющее большинство из них – это обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады АРК и Севастопольского городского совета. Я поручал установить всех государственных служащих и представителей правоохранительных органов, которые работали в оккупации и, которые перешли на службу в незаконно созданных органов. К сожалению, статистика такая: половина лиц установлено, но сообщений о подозрении и обвинительных актов в отношении этой категории лиц сделано не более десяти», – возмутился Мамедов.

По всей видимости, «всегда быть на шаг впереди» для этих правоохранительных органов – задача непосильная.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.07.18

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