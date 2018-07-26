В Ялте определяют степень допустимости ограничения свобод

Администрация Ялты провела ряд закупок, которые выходят за список обычных вещей, обеспечивающих жизнедеятельность бюрократической структуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после череды потрясений: отставка и ареста экс-мэра Андрея Ростенко, обысков в здании администрации, распоряжения главы Крыма Сергея Аксёнова выбросить принятый недавно генплан города и разработать новый, очередной смены руководящего состава, жизнь чиновников, наконец, вошла в размеренное русло. И обновленная мэрия начала необходимые для плодотворной работы закупки.

За 57 тыс руб заказано «Руководство по защите информации от технических разведок и от ее утечки по техническим каналам». Против козней вражеских разведок, видимо, направлена и покупка диктофона за 6 тыс 743 руб.

Каждая из ста ручек с логотипом «Ялта -180» и надписью «Администрация города Ялта», обойдется бюджету в 426 рублей.

Скорее всего, для подарков дорогим гостям покупается 149 экземпляров подарочной фото-книги «Крым. Старинный альбом» – по 1 тыс руб каждая.

Кроме того, за 229 тысяч рублей администрация Ялты хочет узнать «о причинах террористических проявлений в мире, Российской Федерации и Республике Крым» – собираются провести соответствующий соцопрос.

Необходимо «определить наиболее и наименее активные группы граждан в вопросах противодействия терроризму, прежде всего его идеологии; получить мнения о допустимости ограничения свобод граждан в целях обеспечения безопасности», пояснили в мэрии.

Требуется опросить не менее 500 респондентов возрастом от 14 до 65 лет. Необходимая степень достоверности – 95 %, работы пройдут в период «бархатного сезона», их окончание – 30 сентября.

Соцопрос проведет ИП Нина Даниленко из Ростова. Любопытно, что она зарегистрировалась в налоговых органах только 1 июня нынешнего года, а уже 28 июня победила в конкурсе, проводимом мэрией Ялты.

На это фоне закупка бумаги, «мебели для сидения, преимущественно с деревянным каркасом», кондиционеров и степлеров особого интереса для общественности уже не представляет.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.07.18

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