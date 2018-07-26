«Где здесь Эверест?» В Крыму задержали туриста, пересекшего границу на пластиковых бутылках

Пограничники задержали туриста, пытавшегося попасть в Крым на плоту из пластиковых бутылок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по РК, мужчина двигался со стороны Херсонской области в Крым через злив Сиваш. Как выяснилось, ранее он являлся гражданином Украины, но получил российское гражданство по программе по переселения соотечественников. В доказательство путешественник предъявил паспорт гражданина РФ и военный билет.

Турист завил, что увлекается экстремальным туризмом и отправился в путешествие на Эверест. Плот он смастерил из подручных средств – досок и пластиковых бутылок. С собой прихватил вещи, необходимые для путешествия, сухой паек, видеокамеру, несколько телефонов и банковские карты.

Экстремала оштрафовали за нарушение режима государственной границы РФ. Реквизировали ли у него плот, не сообщается.

Это не первый случай, когда в Крым пытаются попасть на плоту: год назад, в июле 2017, В Керченском проливе задержали мужчину плывшего к полуострову на аналогичном сооружении из пластиковых бутылок и досок.

Тогда путешественник заявил, что еще 5 лет назад снялся с регистрационного учета по месту жительства и отправился исследовать Россию. Перед Крымом он посетил Ставрополье и Кубань, в порту Кавказ соорудил из собранных в окрестностях досок и пластиковых бутылок плот и «рванул» в Крым. Кстати, пролив он пересек без особых проблем – пограничники задержали его в 1 мили от полуострова.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 26.07.18

26 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / На Украине собираются организовать тотальную блокаду Крыма. / Кто кого: противостояние ветвей власти в Севастополе подошло к последней черте. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»