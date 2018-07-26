Крымчанин сбил ребенка и сбежал по «срочным» делам

В Евпатории задержали местного жителя, который сбил 10-летнюю школьницу и бросил ребенка на дороге.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Крыму, ДТП произошло 22 мая в 07:45 утра. Девочка направлялась в школу, когда в междворовом проезде на нее наехал мопед. В результате падения ребенок получил травмы. Но водителя мопеда состояние сбитого пешехода не волновало. Не остановившись и не оказав помощи, он поехал дальше.

Школьнице помогли свидетели происшествия. Водителя искали 2 месяца. Им оказался 50-летний евпаториец, который пояснил, что слишком торопился по своим личным делам и поэтому покинул место ДТП, не оказав помощь пострадавшей.

Теперь мужчина будет в равных условиях с пешеходами: Евпаторийский городской суд признал его виновным в причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшему и оставлению места ДТП. Евпаторийца лишили водительских прав на 2 года.

Евпатория, Оксана Мурзина

Евпатория. Другие новости 26.07.18

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