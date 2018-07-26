Киевский эксперт предложил Украине пугать Россию остатками боевой славы

Спасти могут только вертолеты: у Украины нет ни кораблей, ни катеров, чтобы вступать в борьбу с Россией за Азовское море. Об этом заявил киевский военный эксперт Тарас Чмут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина с помощью имеющихся кораблей и катеров даже не сможет обозначить свое присутствие в Азовском море. Чмут, отмечает, что все попытки модернизировать флот, пока равны нулю.

«После 2014 года ВМС потеряли все свое корабельное ядро в Крыму и те остатки корабельного состава, который вернули россияне, на сегодня не способны выполнять никаких комплексных задач в море. Командование ВМС в границах наличного финансирования пытается как-то это исправлять, ремонтировать, модернизировать даже, но без нормальной государственной программы восстановления ВМС с нормальным финансированием и нормальными сроками мы не способны противодействовать россиянам в принципе ничем», – заявил Чмут.

По его словам, у «Незалежной» нет ни кораблей, ни противокорабельных средств, для обороны морского побережья. «У нас банально нет даже катеров, на которых можно ходить в море и обозначать свое присутствие в регионе», – негодует Чмут.

При этом он считает, что усилить потенциал «незалежных» ВМС можно не только при помощи кораблей. Обозначить свое присутствие в Азовском море Украине рекомендуют посредствам вертолетов: «Упираться в катера и корабли – это долго и дорого. Есть другие способы, как ВМС могут нарастить себя: морская авиация, вертолеты армейской авиации, которые проводили учения у Мариуполя и в этом районе. Это определенная демонстрация сил и возможностей, определенный месседж России, что катеров нет, но есть вертолеты, с ними тоже можно играться, и это тоже угроза», – уверяет украинец, но тут же поправляется и добавляет, что и их не хватит.

«Армия пытается делать то, что она может, – теми силами и средствами, которые у нее есть. Другое дело – что их немного. И в перспективе мы не видим, что появятся те силы и средства, которые нужны для этих задач», – заключил эксперт.

В свою очередь руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк рекомендует Киеву пользоваться уже привычным методом: «Необходимо говорить, что Россия также начала агрессию в море против нас, что может привести к полной блокаде даже Черного моря».

Как сообщал «Новый День», конфликт в Азовском море разгорелся после того, как украинские пограничники пиратским образом захватили крымское рыболовецкое судно и угнали его в Бердянск. После инцидента Россия всего лишь усилила морскую группировку, контролирующую акваторию, а Украина заявила, что ей устроили морскую блокаду и начала грозить ракетными стрельбами и минированием Азовского моря.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.07.18

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