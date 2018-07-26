Бывшему замглавы крымского УФАС грозит тюремный срок за коррупцию

В Симферополе на скамье подсудимых оказался бывший заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по РК и городу Севастополю.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымского Следкома, высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, мужчина через посредников вымогал взятки у фирмы, занимающейся дорожным строительством. Компания участвовала в государственном тендере, но нарушила требования антимонопольного законодательства.

Замглавы крымского УФАС за 3 миллиона рублей пообещал «не заметить» жалобу на нарушения. Однако руководство строительной фирмы предпочло обратиться в ФСБ.

Чиновник был задержан в начале декабря прошлого года в своем рабочем кабинете в Севастополе.

«В ходе расследования уголовного дела следователем была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к совершению преступления. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении Следкома.

Максимальное наказание, которое может грозить коррупционеру по данной статье – тюремный срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 26.07.18

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