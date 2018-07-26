Помогла подняться: крымчанка ограбила упавшую на дороге женщину

В Севастополе за грабеж задержали жительницу Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Севастополя отправилась в аптеку, а когда переходила дорогу, споткнулась и упала. На помощь ей поспешила 45-летняя крымчанка, которая помогла подняться, однако как оказалось, не из лучших побуждений. «Злоумышленница силой отвела потерпевшую в безлюдное место и сняла с нее золотые и серебряные ювелирные изделия», – сообщили в пресс-службе МВД Севастополя.

Злоумышленница арестована. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.07.18

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