Неистребимый «adidos»: в Симферополе вновь нашли фальшивые кроссовки

В одном из магазинов крымской столицы вновь обнаружили крупную партию спортивной обуви и одежды, выдаваемую за продукцию известных мировых брендов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, 44-летний индивидуальный предприниматель предлагал под видом изделий популярных производителей спортивную обувь, гетры, болоньевые куртки и спортивные костюмы кустарного производства.

«При этом товарные знаки были нанесены без согласия правообладателя», – говорится в сообщении ведомства.

По заключению экспертов, данная продукция не соответствовала качеству оригинальной. Ущерб от действий продавца «adidosов» оценили в несколько миллионов рублей.

В отношении симферопольца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, если это деяние причинило крупный ущерб). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 26.07.18

Помогла подняться: крымчанка ограбила упавшую на дороге женщину. / В Крыму участились падения с гор – на технике и без. / Мужик сказал – и передумал: в России ответили на «крымскую декларацию» США. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»