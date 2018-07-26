В Крыму обнародовали зарплаты: у некоторых 7,5 тысяч

Самой доходной сферой в Крыму является строительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные о заработной плате в Крыму за пять месяцев текущего года. В среднем, она составила 29 тыс 257 рублей и по сравнению с апрелем увеличилась на 2,6%, а с маем прошлого года – на 11,7%. Статистика утверждает, что в Севастополе показатель на полтысячи ниже – 28 тыс 713 руб.

В обрабатывающем производстве крымчане зарабатывали более 27 тыс руб, в производстве обуви – всего 7,5 тыс.

Наибольший прирост заработной платы наблюдался в строительстве, там в мае платили более 35 тыс руб. Кстати сказать, строители в соседнем Севастополе получают 31 тыс.

Среди строительных отраслей наиболее высокий показатель отметился на строительстве автомобильных и железных дорог – 54 тыс.

В отрасли сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства заработная плата в Крыму составляет 20 тыс (это только 70% среднереспубликанского уровня), в Севастополе – 30 тыс.

В образовании средняя зарплата в мае 2018 года составляла 27 тыс руб, с годовым приростом на 12,5%, в здравоохранении – 29 тыс (31 тыс в Севастополе).

Наиболее оплачиваемой сферой деятельности по-прежнему остается финансовая и страховая деятельность где средняя заработная плата составляла более 65 тыс руб.

При этом суммарная задолженность по заработной плате в Крыму (перед 443 работниками) на 1 июля 2018 года составила почти 17 млн руб, хотя за два месяца и уменьшилась на 13 млн. Самые большие долги в Феодосии и Бахчисарайском районе.

Задолженности перед бюджетниками нет.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.07.18

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