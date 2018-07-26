Все в Крым: власти отчитались о росте турпотока

В Крыму отмечают уверенный рост турпотока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с января по 25 июля 2018 года полуостров посетили 3 миллиона 281 тысяча человек, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил региональный министр курортов и туризма Вадим Волченко.

«Въездной поток в Крым (по Крымскому мосту – прим. «НД») составил более 619 тысяч автомобилей, в том числе 6,5 тысяч автобусов», – заявил глава профильного ведомства.

По его словам, средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов приближается к 80%. При этом в Феодосии, Судаке, Евпатории, Большой Алуште, Черноморском районе и Саках этот показатель приближается к 100%.

Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко подтвердила слова министра.

«Хороший поток пошел автомобильных туристов. Буквально вчера получила информацию из Евпаторийского региона. 100%-я загрузка практически у всех объектов. Оговорюсь, это те отели и средства размещения, у которых есть сайт, о которых можно найти информацию. Те, кто работает в «тени», жалуются, что все плохо», – рассказала Пархоменко «Новому Дню».

Отметим, что настоящий туристический бум испытывает Коктебель. В минувшие выходные четырехчасовые поиски жилья в самых разных средствах размещения не привели к успеху: владельцы частных квадратных метров и администраторы отелей разводили руками – «Свободных мест нет!»

Керчи повезло гораздо меньше. Загородный поселок Героевское, где традиционно размещаются отдыхающие, в этом сезоне выпал из общекрымской тенденции – в середине июля пляжи практически пустые.

Напомним, что за весь прошлый год в Крыму побывало, по данным крымского минтуризма, 5 миллионов 200 тысяч человек, что на 370 тысяч меньше, чем годом ранее.

Перед началом текущего турсезона глава республики Сергей Аксенов заявил, что в этом году полуостров наверстает упущенное.

Отметим, что за первое полугодие 2018 года, по информации туристического ведомства, прямые налоговые поступления от отрасли выросли на 26,6% по сравнению с прошлым годом и составили 1 миллиард 170 миллионов рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 26.07.18

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