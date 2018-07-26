Можно брать Киев: в Донбассе украинские окопы затопило ливнями

После мощных ливней окопы ВСУ на юго-востоке Украины стали больше похожи на переполненные грязной водой каналы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участникам карательной операции в Донбассе приходится передвигаться по ним по грудь, а то и по шею в воде. Об этом на своей странице в Facebook сообщила каратель ВСУ Виктория Руденко и приложила фотодоказательства.

«Посмотрите, как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы», – написала Руденко, заметившая, что украинским военным приходится намного сложнее, чем жителям затопленного накануне Киева.

Отметим, что из-за сильного дождя, прошедшего в украинской столице накануне, затопленными оказались не только городские улицы, но и станции метро, подземные переходы и даже Соломенский суд. Была парализована работа наземного и подземного общественного транспорта.

Власти города сослались на старую ливневую канализацию, которая не справилась с таким количеством осадков. Между тем, украинские синоптики прогнозируют, что ливни на территории страны будут идти до конца месяца.

Донбасс, Оксана Мурзина

Донбасс. Другие новости 26.07.18

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