Что они там решили, не важно: Макаревич предложил купить Крым

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился своим решением «крымского вопроса».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Макареви заявил, что был бы не против поехать в российский Крым, однако если бы воссоединение произошло по другому сценарию.

А то, что произошло, по его словам, – «не очень красивая история» и ответственность за это лежит и на самих крымчанах. При этом лидер «Машины времени», по всей видимости, считает, что жители республики не имели право на самоопределение. «Думаю, что они виноваты, потому что если это сделано действительно, так как нам объясняют (по итогам референдума – прим. НД) и это желание подавляющего большинства – это все равно не совсем правильно», – заявил Макаревич в интервью «Эхо Москвы». Правда потом добавил: «Люди, которые там живут… у них есть какое-то право голоса? Нам, кончено, рассказывают про референдуме, но я имею свое представление об этом референдуме…»

«Дороговато вышло», – резюмировал певец и тут же предложил: «Если так был необходим Крым, вот уже настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Ну, купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются-то дипломаты, страны. И я бы туда с удовольствием ездил», – рассказал певец.

«Украсть плохо, а купить можно было бы?» – с удивлением уточнил ведущий.

«Украсть плохо, а купить хорошо», – подтвердил Макаревич, не уточнив, чем купля – продажа территории вместе с людьми лучше всенародного референдума.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 26.07.18

Блокадный и притягательный: в Крыму ожидают миллион украинцев. / Крестный ход в Киеве под угрозой: националисты грозят сжечь автобусы верующих. / Можно брать Киев: в Донбассе украинские окопы затопило ливнями. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»