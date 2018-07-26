Туалет закрыт, на пляже куски арматуры: Севастополь встречает отдыхающих

Севастопольские пляжи даже в разгар лета не готовы к курортному сезону. Об этом заявляют местные жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольцы отмечают, что на местных телеканалах горожанам и отдыхающим пускают пыль в глаза, показывая красивые сюжеты о готовых к сезону пляжах. На самом же деле, территории у моря находятся в удручающем состоянии. «Учкуевка: спуски на пляж бетонные старые ещё времён Союза, торчащие металлические остовы, об которые любой ребёнок может распороть себе ногу или не дай бог разбить голову! Туалет единственный (био) закрыт на ключ! Раздевалки закрыты на ключ, вонь стоит неимоверная», – делятся горожане впечатлениями от увиденного в реальности, и попутно интересуются вопросом: «Куда смотрят местные власти и Роспотребнадзор».

«Мы рассчитываем, что к нам поедут отдыхающие? Куда? В подобный свинарник», – негодуют жители Севастополя.

Другие же подчеркиваю: подобные условия и на других пляжных территориях региона.

Фото Александра Кочнова

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.07.18

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